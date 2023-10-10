Зацвіте пишним цвітом: підгодуйте герань простими аптечними засобами

Це просте підживлення змусить герань цвісти як ніколи пишно

Кожному квітникареві хочеться, щоб герань була здоровою й пишно цвіла. Але іноді з рослиною виникають проблеми та пеларгонія випускає невеликі квіти, які швидко в’януть. Домогтися ефектного цвітіння допоможе правильне підживлення та освітлення.

Герань підгодовують практично цілий рік. Для цього часто використовуються найпростіші засоби з аптеки.

Досвідчені квітникарі рекомендують готувати герань до цвітіння за допомогою вітамінів групи В. На першому етапі ампулу вітаміну В12 розводять в 1 літрі води та вносять розчин у ґрунт після поливу. Через 20 днів таку ж процедуру проводять із вітаміном В1 і ще через 3 тижні – ампулою вітаміна В6.

З травня до вересня рекомендують 1 раз на три тижні поливати герань йодним розчином. У 1 літрі води розводять 1-2 краплі йоду. За один раз застосовують не більше 50 мл засобу та обов’язково після поливу. Йодний розчин обережно наливають по стінках горщика.

Для пишного цвітіння застосовують рицинову олію. 1 ч. л. засобу розбавляють в 1 літрі води та виливають під корінь квітки.

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