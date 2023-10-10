Рус

Зацвіте пишним цвітом: підгодуйте герань простими аптечними засобами

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пеларгонії потрібні вітаміни
Пеларгонії потрібні вітаміни. Фото Pexels

Це просте підживлення змусить герань цвісти як ніколи пишно

Кожному квітникареві хочеться, щоб герань була здоровою й пишно цвіла. Але іноді з рослиною виникають проблеми та пеларгонія випускає невеликі квіти, які швидко в’януть. Домогтися ефектного цвітіння допоможе правильне підживлення та освітлення.

Герань підгодовують практично цілий рік. Для цього часто використовуються найпростіші засоби з аптеки.

Досвідчені квітникарі рекомендують готувати герань до цвітіння за допомогою вітамінів групи В. На першому етапі ампулу вітаміну В12 розводять в 1 літрі води та вносять розчин у ґрунт після поливу. Через 20 днів таку ж процедуру проводять із вітаміном В1 і ще через 3 тижні – ампулою вітаміна В6.

З травня до вересня рекомендують 1 раз на три тижні поливати герань йодним розчином. У 1 літрі води розводять 1-2 краплі йоду. За один раз застосовують не більше 50 мл засобу та обов’язково після поливу. Йодний розчин обережно наливають по стінках горщика.

Для пишного цвітіння застосовують рицинову олію. 1 ч. л. засобу розбавляють в 1 літрі води та виливають під корінь квітки.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підгодовувати кімнатні рослини лавровим листком. Ця пряність зробить квіти здоровими та сильними.

Теги:
#Квіти #Добрива #Герань #Підживлення