Как правильно обрезать малину на зиму, чтобы не погубить: главные ошибки, сроки и этапы

Не совершите эти ошибки, иначе лишитесь урожая

Малина — невероятно вкусная и полезная ягода, настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Если вы приготовите малиновое варенье по этому простому рецепту, оно полностью сохранит вкус свежей малины и даже у плиты стоять не придется.

Но чтобы и в следующем году собрать обильный урожай, осенью малине нужна забота. Портал Ukr.Media поделился советами специалистов, как правильно обрезать кусты малины.

Как правильно обрезать малину осенью на зиму — советы садоводов

Основные ошибки, которые совершают новички:

Не удаляют старые ветки.

Оставляют слабые побеги.

Не убирают поврежденные ветки.

Жалеют проредить малинник.

Оставляют верхушки или отрезают неправильно.

Ответ на первый и главный вопрос, в каком месяце обрезать малину на зиму, зависит от погоды, региона и срока плодоношения. Главные правила — после уборки урожая и за месяц до устойчивых холодов, максимум — до конца октября. Лучше, если температура будет уже достаточно прохладной, чтобы малина не пошла в рост после обрезки.

Но до заморозков тянуть не стоит — растение должно успеть отойти после обрезки и сделать запас питательных веществ на зиму. Еще один важный нюанс относительно погоды, она должна быть сухой. Если в срезы попадет влага, значительно повышается шанс загнивания.

Как правильно обрезать кусты малины на зиму — этапы

Обрезка малины осенью проводится так:

Сначала нужно удалить те побеги, с которых в этом году собрали урожай. Какую малину обрезают под корень, так это именно эти ветки второго года жизни, которые плодоносили в этом сезоне. Ветви первого года имеют только листья. А после второго года, на третий и дальше такой побег даст минимум ягод, поэтому оставлять его не имеет смысла.

Далее обрезаются тонкие, слабые ветви, которые загущают посадку, а ягод на них все равно будет мало. Поломанные побеги также удаляются.

Следующим этапом нужно избавить малинник от побегов, поврежденных вредителями. Их личинки можно заметить на стеблях в характерных утолщениях. Поврежденные болезнями ветки также необходимо убрать и сжечь.

Обрезка малины осенью под корень производится и при прореживании посадки. На 1 кв. м количество ветвей не должно превышать десяти. Если их больше, то удаляются и здоровые, крепкие побеги, иначе малинник превратится в заросли и побегам будет мало света.

И последний вопрос, нужно ли обрезать верхушки малины осенью — это делается для того, чтобы на конце побега в следующем году вышли новые отростки, которые, в основном, и приносят больше всего ягод. Какой высоты оставлять малину на зиму, зависит от высоты самой ветки — верхушки обрезаются примерно на 10 см.

Обрезка побегов осенью является важным вкладом не только в будущий урожай, но и в улучшение общего состояния растений. Также осенью вы можете успеть обеспечить себя на весну свежей сочной зеленью раньше всех соседей — посадка укропа под зиму описана в нашей предыдущей статье.