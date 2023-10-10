Як правильно обрізати малину на зиму, щоб не занапастити: головні помилки, терміни та етапи
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Не зробіть ці помилки, інакше втратите врожай
Малина — неймовірно смачна і корисна ягода, справжнє джерело вітамінів і антиоксидантів. Якщо ви приготуєте малинове варення за цим простим рецептом, воно повністю збереже смак свіжої малини й навіть біля плити стояти не доведеться.
Але щоб і наступного року зібрати рясний урожай, восени малині потрібна турбота. Портал Ukr.Media поділився порадами фахівців, як правильно обрізати кущі малини.
Як правильно обрізати малину восени на зиму — поради садівників
Основні помилки, які роблять новачки:
- Не видаляють старі гілки.
- Залишають слабкі пагони.
- Не видаляють пошкоджені гілки.
- Їм шкода прорідити малинник.
- Залишають верхівки або відрізають неправильно.
Відповідь на перше та головне питання, в якому місяці обрізати малину на зиму, залежить від погоди, регіону та терміну плодоношення. Головні правила — робити це після збирання врожаю і за місяць до стійких холодів, максимум до кінця жовтня. Краще, якщо температура буде вже досить прохолодною, щоб малина не пішла у ріст після обрізки.
Але до заморозків тягти не варто — рослина має встигнути відійти після обрізки та зробити запас поживних речовин на зиму. Ще один важливий нюанс щодо погоди, вона має бути сухою. Якщо у зрізи потрапить волога, значно підвищується шанс загнивання.
Як правильно обрізати кущі малини на зиму — етапи
Обрізка малини восени проводиться так:
- Спочатку потрібно видалити ті пагони, з яких цього року зібрали врожай. Яку малину обрізають під корінь, то це саме ці гілки другого року життя, які родили цього сезону. Гілки першого року мають лише листя. А після другого року, на третій і далі такий пагін дасть мінімум ягід, тож залишати його не має сенсу.
- Далі обрізаються тонкі, слабкі гілки, які загущують посадку, а ягід на них все одно мало. Поламані пагони також видаляються.
- Наступним етапом потрібно позбавити малинник пагонів, пошкоджених шкідниками. Їхні личинки можна помітити на стеблах у характерних потовщеннях. Пошкоджені хворобами гілки також необхідно прибрати та спалити.
- Обрізка малини восени під корінь проводиться і при проріджуванні посадки. На 1 кв. м кількість гілок не повинна перевищувати десяти. Якщо їх більше, то видаляються і здорові, міцні пагони, інакше малинник перетвориться на зарості й пагонам буде мало світла.
І останнє питання, чи потрібно обрізати верхівки малини восени — це робиться для того, щоб наприкінці пагону наступного року вийшли нові відростки, які здебільшого і приносять найбільше ягід. Якої висоти залишати малину на зиму, залежить від висоти самої гілки — верхівки обрізаються приблизно на 10 см.
Обрізка пагонів восени є важливим внеском не лише у майбутній урожай, а й у покращення загального стану рослин. Також восени ви можете встигнути забезпечити себе на весну свіжою соковитою зеленню раніше за всіх сусідів — посадка кропу під зиму описана в нашій попередній статті.