Багато хто поспішає і робить грубу помилку: коли можна сіяти кріп під зиму

Насіння сіють на зиму, щоб якомога раніше отримати свою зелень навесні

Щоб навесні не мучитися питанням, як правильно посіяти кріп, щоб швидко зійшов, просто посадіть його на зиму. Тоді перші сходи з’являться із землі за перших сприятливих погодних умов, і ви зможете раніше за всіх сусідів поласувати соковитою ароматною зеленню в салаті або використати її в рецепті намазки, яка виходить набагато смачнішою за будь-яку магазинну.

Портал Ukr.Media зазначає — дотримуючись цих порад, ви зможете виростити багатий урожай кропу. Адже восени потрібно не лише наводити лад, удобрювати чи обрізати різні рослини.

Чи можна садити кріп у жовтні — поради

Кріп, як будь-яка зелень, також вимагає деякого догляду та уваги. Все ж таки це не трава, а культурна рослина. Фахівці у сільському господарстві кажуть, що якщо за ним неправильно дивитися чи не вчасно посадити, кріп теж може бути примхливою культурою.

Підзимовий кріп можна сіяти у жовтні, якщо цьому сприяють погодні умови, тобто, якщо вже цього місяця очікуються перші заморозки, а до кінця місяця настане стійке похолодання. Тому не поспішайте із посівом, щоб кріп не зійшов під час несподіваного потепління.

У жовтні найкраще підготувати землю перед настанням заморозків:

скопайте грядки;

внесіть добрива, мінеральні та органічні.

Посів здійснюйте пізніше під зиму, але перш ніж промерзне земля. Норма сівби має бути збільшена приблизно на 25 відсотків, оскільки частина насіння навесні може не зійти. Глибина посіву — на 1,5 см більше, ніж зазвичай. Садівники радять мульчувати грядку, щоб запобігти появі кірки на ґрунті. При цьому ущільнювати землю не потрібно.

Детальніше про підзимовий посів насіння ми розповідали раніше. Як сіяти насіння під зиму, щоб не витратити даремно посадковий матеріал, читайте за посиланням. Також ви дізнаєтесь, що можна сіяти під зиму в Україні, окрім кропу.