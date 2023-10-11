Многие торопятся и делают грубую ошибку: когда можно сеять укроп под зиму

Семена сеют на зиму, чтобы как можно раньше получить свою зелень весной

Чтобы весной не мучиться вопросом, как правильно посеять укроп, чтобы быстро взошел, просто посадите его на зиму. Тогда первые всходы появятся из земли при первых же благоприятных погодных условиях, и вы сможете раньше всех соседей полакомиться сочной ароматной зеленью в салате или использовать ее в рецепте намазки, которая получается намного вкуснее любой магазинной.

Портал Ukr.Media отмечает — следуя этим советам, вы сможете вырастить богатый урожай укропа. Ведь осенью нужно не только наводить порядок, удобрять или обрезать различные растения.

Можно ли сажать укроп в октябре — советы

Укроп, как любая зелень, также требует некоторого ухода и внимания. Все же это не трава, а культурное растение. Специалисты в сельском хозяйстве говорят, что если за ним неправильно смотреть или не вовремя посадить, укроп тоже может быть капризной культурой.

Подзимний укроп можно сеять в октябре, если этому способствуют погодные условия — то есть, если уже в этом месяце ожидаются первые заморозки, а к концу месяца наступит устойчивое похолодание. Поэтому не спешите с посевом, чтобы укроп не взошел во время неожиданного потепления.

В октябре лучше всего подготовить землю перед наступлением заморозков:

вскопайте грядки;

внесите удобрения, минеральные и органические.

Посев осуществляйте позже под зиму, но прежде, чем промерзнет земля. Норма посева должна быть увеличена примерно на 25 процентов, поскольку часть семян весной может не взойти. Глубина посева — на 1,5 см больше, чем обычно. Садоводы советуют мульчировать грядку, чтобы предотвратить появление корки на почве. При этом уплотнять землю не требуется.

Детальнее о подзимнем посеве семян мы рассказывали ранее. Как сеять семена под зиму, чтобы не потратить даром посадочный материал, читайте по ссылке. Также вы узнаете, что можно сеять под зиму в Украине, кроме укропа.