Филиппов день 11 октября: что нельзя делать, чтобы не столкнуться с бедами
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Сегодня не стоит оставлять в доме мусор и пыль
В среду в христианской церкви по новому календарю отмечается память святого Филиппа, который был последователем Иисуса Христа и обладал даром исцеления. В народном календаре 11 октября также известен как Филиппов день. Традиционно раньше начиналась канитель — период распутицы и появление грязи на дорогах.
В этот день наши предки начинали перевозить зерно на мельницу и старались его молоть как можно скорее, поскольку считалось, что с этой даты перемещение по дорогам становится все сложнее из-за сильных осадков, смешивания снега и дождя, что делает дороги непроходимыми.
Работать в Филиппов день не только разрешено, но и необходимо. Дома можно планировать провести генеральную уборку и стирку. Также это отличный день для творчества. В старину это время использовалось для создания амулетов и оберегов.
Что нельзя делать 11 октября
- Оставлять свой дом неприбранным — в грязи деньги потеряете.
- Переедать — можно "проглотить" достаток и благополучие всей семьи.
- Играть с огнем — придут несчастья и потери.
- Смотреть на ворон — можно столкнуться с бедами.
Напомним, что конец первой недели октября ознаменовался резким ухудшением погоды. Однако температура будет расти, основная часть роста придется на 18-20 октября.