Филиппов день 11 октября: что нельзя делать, чтобы не столкнуться с бедами

Сегодня не стоит оставлять в доме мусор и пыль

В среду в христианской церкви по новому календарю отмечается память святого Филиппа, который был последователем Иисуса Христа и обладал даром исцеления. В народном календаре 11 октября также известен как Филиппов день. Традиционно раньше начиналась канитель — период распутицы и появление грязи на дорогах.

В этот день наши предки начинали перевозить зерно на мельницу и старались его молоть как можно скорее, поскольку считалось, что с этой даты перемещение по дорогам становится все сложнее из-за сильных осадков, смешивания снега и дождя, что делает дороги непроходимыми.

Работать в Филиппов день не только разрешено, но и необходимо. Дома можно планировать провести генеральную уборку и стирку. Также это отличный день для творчества. В старину это время использовалось для создания амулетов и оберегов.

Что нельзя делать 11 октября

Оставлять свой дом неприбранным — в грязи деньги потеряете.

Переедать — можно "проглотить" достаток и благополучие всей семьи.

Играть с огнем — придут несчастья и потери.

Смотреть на ворон — можно столкнуться с бедами.

Напомним, что конец первой недели октября ознаменовался резким ухудшением погоды. Однако температура будет расти, основная часть роста придется на 18-20 октября.