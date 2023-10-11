Пилипів день 11 жовтня: що не можна робити, щоб не зіткнутися з бідами

Сьогодні не варто залишати в оселі сміття та пил

У середу в християнській церкві за новим календарем відзначається пам’ять святого Пилипа, який був послідовником Ісуса Христа і мав дар зцілення. У народному календарі 11 жовтня також відомий як Пилипів день. Традиційно раніше починалася тяганина — період бездоріжжя і поява бруду на дорогах.

У цей день наші пращури починали перевозити зерно на млин і намагалися його молоти якнайшвидше, оскільки вважалося, що з цієї дати переміщення дорогами стає все складнішим через сильні опади, змішування снігу та дощу, що робить дороги непрохідними.

Працювати у Пилипів день не лише дозволено, а й необхідно. Вдома можна планувати провести генеральне прибирання та прання. Також це чудовий день для творчості. В старину цей час використовувався для створення амулетів та оберегів.

Що не можна робити 11 жовтня

Залишати свій дім неприбраним — у багнюці гроші втратите.

Переїдати — можна "проковтнути" достаток і благополуччя всієї родини.

Грати з вогнем – прийдуть нещастя та втрати.

Дивитись на ворон — можна зіткнутися із бідами.

Нагадаємо, що кінець першого тижня жовтня ознаменувався різким погіршенням погоди. Однак температура зростатиме, основна частина росту припаде на 18-20 жовтня.