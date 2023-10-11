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Пилипів день 11 жовтня: що не можна робити, щоб не зіткнутися з бідами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свято "Пилипів день" відзначається у 2023 році 11 жовтня (раніше 24 жовтня)
Свято "Пилипів день" відзначається у 2023 році 11 жовтня (раніше 24 жовтня). Фото Pixabay

Сьогодні не варто залишати в оселі сміття та пил

У середу в християнській церкві за новим календарем відзначається пам’ять святого Пилипа, який був послідовником Ісуса Христа і мав дар зцілення. У народному календарі 11 жовтня також відомий як Пилипів день. Традиційно раніше починалася тяганина — період бездоріжжя і поява бруду на дорогах.

У цей день наші пращури починали перевозити зерно на млин і намагалися його молоти якнайшвидше, оскільки вважалося, що з цієї дати переміщення дорогами стає все складнішим через сильні опади, змішування снігу та дощу, що робить дороги непрохідними.

Працювати у Пилипів день не лише дозволено, а й необхідно. Вдома можна планувати провести генеральне прибирання та прання. Також це чудовий день для творчості. В старину цей час використовувався для створення амулетів та оберегів.

Що не можна робити 11 жовтня

  • Залишати свій дім неприбраним — у багнюці гроші втратите.
  • Переїдати — можна "проковтнути" достаток і благополуччя всієї родини.
  • Грати з вогнем – прийдуть нещастя та втрати.
  • Дивитись на ворон — можна зіткнутися із бідами.

Нагадаємо, що кінець першого тижня жовтня ознаменувався різким погіршенням погоди. Однак температура зростатиме, основна частина росту припаде на 18-20 жовтня.

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#Традиції #Свята #Заборони #Церковні свята