Запасайтесь секатором и золой: как на самом деле нужно обрезать пионы осенью

Без этой процедуры пионы могут не пережить зиму

Пионы — многолетние растения. В отличие от георгин и гладиолусов эти цветы не нуждаются в выкапывании осенью. Но для них необходима другая процедура. Чтобы пионы смогли успешно перезимовать и выпустить красивые бутоны в новом сезоне, их обязательно нужно обрезать.

Обрезка поможет одним махом избавиться от вредителей и их потомства. Кроме того, оставшиеся под снегом листья к весне сгниют и могут стать причиной заражения почвы и других растений серой гнилью, ржавчиной и другими болезнями. Благодаря обрезке эта проблема не будет грозить саду.

Первую обрезку пионов проводят после окончания цветения. Тогда удаляются бутоны и семенные коробки. В это время ни в коем случае не нужно обрезать надземную часть куста, потому что она нужна растению для фотосинтеза и продолжения вегетации.

Полноценную обрезку проводят осенью. Травянистые пионы нужно срезать с приходом первых заморозков — в период с середины октября до начала ноября. Гибридные сорта можно обрезать еще позже — с середины до конца ноября.

Для выбора времени обрезки травянистых пионов лучше всего ориентироваться на состояние стеблей и листьев – после того, как стебли полягут, пора приступать к процедуре.

Обрезку проводят в сухую погоду чистым и наточенным секатором. Всю надземную часть куста срезают у самой земли. От цветка остаются пеньки высотой не более 2-3 см.

После обрезки пеньки необходимо присыпать 2-3 горстями древесной золы. Это дезинфицирует срезы и даст растениям дополнительное питание.

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