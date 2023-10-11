Запасайтеся секатором та золою: як насправді потрібно обрізати півонії восени

Без цієї процедури півонії можуть не пережити зиму

Півонії — багаторічні рослини. На відміну від жоржин і гладіолусів ці квіти не потребують викопування восени. Але для них потрібна інша процедура. Щоб півонії змогли успішно перезимувати та випустити гарні бутони у новому сезоні, їх обов’язково потрібно обрізати.

Обрізання допоможе одним махом позбутися шкідників та їх потомства. Крім того, листя, що залишилося під снігом, до весни згниє і може стати причиною зараження ґрунту та інших рослин сірою гниллю, іржею та іншими хворобами. Завдяки обрізці ця проблема не загрожуватиме саду.

Першу обрізку півонії проводять після закінчення цвітіння. Тоді видаляються бутони та насіннєві коробки. У цей час у жодному разі не потрібно обрізати надземну частину куща, тому що вона потрібна рослині для фотосинтезу та продовження вегетації.

Повноцінне обрізання проводять восени. Трав’янисті півонії треба зрізати з настанням перших заморозків — у період із середини жовтня до початку листопада. Гібридні сорти можна обрізати ще пізніше – із середини до кінця листопада.

Для вибору часу обрізки трав’янистих півоній найкраще орієнтуватися на стан стебел і листя – після того, як стебла поляжуть, настав час розпочинати процедуру.

Обрізання проводять у суху погоду чистим та нагостреним секатором. Усю надземну частину куща зрізають біля землі. Від квітки залишаються пеньки заввишки трохи більш як 2-3 сантиметрів.

Після обрізки пеньки необхідно присипати 2-3 жменями деревної золи. Це дезінфікує зрізи та дасть рослинам додаткове харчування.

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