Андрон Звездочет: что нельзя делать 12 октября, чтобы в дом не пришли беды

По звездам судили о погоде, и о будущем урожае

В четверг, 12 октября за новоюлианским календарем, христиане почитают память трех святых мучеников: Прова, Тараха и Андроника Аназарвских, которые пострадали за свою веру в период гонений, организованных римским императором Диоклетианом. В народе святого Андрона (Андроника) считали умелым звездочетом.

В день памяти святого принято было внимательно наблюдать до полуночи звездное небо. Люди использовали ночные светила для предсказания погоды и урожая в будущем. Если небо было ясным и усыпано звездами, то это сулило обильный урожай гороха в следующем году. Яркие звезды предвещали приход морозов, тусклые указывали на оттепель, а мигающие предсказывали переменчивую погоду.

В этот день наши предки готовили крупу и муку из свежего урожая, которые затем использовали для приготовления выпечки, каш и других съедобных продуктов. В старину предпочитали выполнять обычные задачи и дела, с которыми уже были знакомы. Решаться на что-то новое и ответственное не стоило, поскольку был велик риск допустить ошибку.

Что нельзя делать 12 октября

Заниматься уборкой, стиркой, рукоделием — можно счастье спугнуть.

Обижать и оскорблять других людей — потеряете друзей.

Громко смеяться – будет много слез.

Выбивать ковры — из дома спокойствие уйдет и беды придут.

Напомним, что конец первой недели октября ознаменовался резким ухудшением погоды. Однако температура будет расти, основная часть роста придется на 18-20 октября.