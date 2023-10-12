Андрон Звіздар: що не можна робити 12 жовтня, щоб до хати не прийшли біди

По зірках судили про погоду, і про майбутній урожай

У четвер, 12 жовтня за новоюліанським календарем, християни вшановують пам’ять трьох святих мучеників: Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських, які постраждали за свою віру в період гонінь, організованих римським імператором Діоклетіаном. У народі святого Андрона (Андроніка) вважали вмілим звіздарем.

У день пам’яті святого заведено було уважно спостерігати до опівночі зоряне небо. Люди використовували нічні світила для передбачення погоди та врожаю у майбутньому. Якщо небо було ясним і посипане зірками, це обіцяло рясний урожай гороху наступного року. Яскраві зірки віщували прихід морозів, тьмяні вказували на відлигу, а миготливі передбачали мінливу погоду.

В цей день наші пращури готували крупу та борошно зі свіжого врожаю, які потім використовували для приготування випічки, каш та інших їстівних продуктів. За старих часів воліли виконувати звичайні завдання та справи, з якими вже були знайомі. Зважуватись на щось нове і відповідальне було не варто, оскільки був великий ризик припуститися помилки.

Що не можна робити 12 жовтня

Займатися прибиранням, пранням, рукоділлям — можна щастя злякати.

Ображати інших людей – втратите друзів.

Гучно сміятися – буде багато сліз.

Вибивати килими — з дому спокій піде і лиха прийдуть.

Нагадаємо, що кінець першого тижня жовтня ознаменувався різким погіршенням погоди. Однак температура зростатиме, основна частина зростання припаде на 18-20 жовтня.