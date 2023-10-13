Праздник Иверской иконы Божьей Матери 13 октября: что нельзя делать, чтобы не закончилась "белая полоса"

Сегодня в народном календаре также Банный день

В православной церкви 13 октября за новоюлианским календарем почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, также известную как Привратница или Вратарница. Она признается святым чудом и, согласно легенде, была написана апостолом Лукой. В настоящее время эта икона находится в Иверском монастыре на священной горе Афон в Греции.

Люди обращались к Иверской иконе Божией Матери, молившись об избавлении от разнообразных бытовых трудностей, о нахождении утешения в моменты горя. Среди своих молитв они также просили о защите от пожаров и об умножении плодородия земли.

Согласно народному календарю, 13 октября отмечается Банный день. Наши предки нагревали баню до высокой температуры, и туда приносили целебные травяные настои, чтобы изгнать болезни, недомогания и избавиться от влияния темных сил.

Что нельзя делать 13 октября

Брать взаймы и давать в долг — к неприятным последствиям.

Делать крупные покупки — приобретение не порадует.

Употреблять спиртное — к денежным проблемам.

Ругаться и спорить — начнется черная жизненная полоса.

Напомним, что в пятницу, 13 октября, ночью синоптики прогнозируют от 6 до 11 градусов тепла, днем будет +13 +21 градус. Дожди ожидаются на западе, юге и востоке.