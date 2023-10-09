В Украине еще потеплеет до +20°C: синоптик рассказала, когда

Возможно, это будут последние теплые деньки

В октябре в Украину резко пришла волна похолодания, в связи с чем местами предупреждают о первых заморозках, а в Карпатах уже даже выпал первый снег. Однако погода еще побалует украинцев напоследок более комфортными температурами.

Уже на днях воздух местами может прогреться до +20 градусов Цельсия. Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" рассказала синоптик Укргидрометцентра Диана Кривобок.

Напомним, что 9-10 числа по всей территории Украины рекордно похолодало, местами температура воздуха даже может опуститься до нуля градусов и ниже.

Как прогнозирует Кривобок, к среде, 11 октября, температурная ситуация в стране станет более "ласковой", — в центральных, западных и южных областях Украины днем воздух может прогреться до 20 градусов Цельсия (ночью при этом будет в среднем 10-12 градусов).

"Будет наблюдаться тенденция по повышению температур воздуха до +20 по всей территории страны, а дальше снова снижение и дожди", — подчеркивает синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, стоит ли ждать магнитных бурь в ближайшее время.