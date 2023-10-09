В Україні ще потеплішає до +20°C: синоптикиня розповіла, коли

Можливо, це будуть останні теплі дні

У жовтні в Україну різко прийшла хвиля похолодання, у зв’язку з чим місцями попереджають про перші заморозки, а в Карпатах уже навіть випав перший сніг. Проте погода ще побалує українців наостанок більш комфортними температурами.

Вже днями повітря подекуди може прогрітися до +20 градусів Цельсія. Про це в ексклюзивному коментарі для "Телеграфу" розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Нагадаємо, що 9-10 числа на всій території України рекордно похолодало, місцями температура повітря навіть може опуститися до нуля градусів і нижче.

Як прогнозує Кривобок, до середи, 11 жовтня, температурна ситуація в країні стане більш "лагідною", — у центральних, західних та південних областях України вдень повітря може прогрітися до 20 градусів за Цельсієм (вночі при цьому буде в середньому 10-12 градусів).

"Спостерігатиметься тенденція щодо підвищення температур повітря до +20 по всій території країни, а далі знову зниження та дощі", — підкреслює синоптикиня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи варто чекати магнітних бур найближчим часом.