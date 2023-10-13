Свято Іверської ікони Божої Матері 13 жовтня: що не можна робити, щоб не закінчилася "біла смуга"

Сьогодні в народному календарі також Лазневий день

У православній церкві 13 жовтня за новоюліанським календарем вшановують Іверську ікону Пресвятої Богородиці, також відому як Привратниця чи Воротарниця. Вона визнається святим дивом і, згідно з легендою, була написана апостолом Лукою. Нині ця ікона знаходиться в Іверському монастирі на священній горі Афон у Греції.

Люди зверталися до Іверської ікони Божої Матері, молившись про позбавлення від різноманітних побутових труднощів, знаходження втіхи в моменти горя. Серед своїх молитов вони також просили захисту від пожеж та примноження родючості землі.

Згідно з народним календарем, 13 жовтня відзначається Лазневий день. Наші пращури нагрівали лазню до високої температури, і туди приносили цілющі трав'яні настої, щоб вигнати хвороби, нездужання та позбутися впливу темних сил.

Що не можна робити 13 жовтня

Брати в борг і позичати — до неприємних наслідків.

Робити великі покупки – придбання не потішить.

Вживати спиртне — до фінансових проблем.

Лаятись і сперечатися — почнеться чорна життєва смуга.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 13 жовтня, вночі синоптики прогнозують від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде +13+21 градус. Дощі очікуються на заході, півдні та сході.