День Параскевы: не делайте это 14 октября, чтобы не пришлось много плакать

На Праскеву женщины молились святой об удачном замужестве

Согласно народному календарю, 14 октября 2023 года приходится на День Параскевы, в этот день православная церковь чествует святую Параскеву Сербскую, которая родилась в 11 веке в городе Епивате (ныне Турция), на берегу Мраморного моря.

День Параскевы — старинный народный праздник, когда приходит характерная осення атмосфера, сопровождающаяся дождем, грязью и разрушенными дорогами. Обычно в этот день практически никогда не бывает сухо, идет дождь, а природа переходит в осеннюю распутицу.

На Праскеву женщины молились святой, просив удачного брака. Всех, кто обратятся к святой молитвой, она услышит и поможет обеспечить семейное счастье и здоровье.

В этот день на праздничном столе традиционно готовили кашу из свежесобранной пшеницы, со льняным маслом. Считалось, что те, кто попробует это блюдо, может рассчитывать на изобилие и гармонию в отношениях с близкими.

Что нельзя делать 14 октября

Громко смеяться, употреблять алкоголь — придется много лить слез.

Вязать, шить, стирать, убираться. Особенно женщинам — появится множество хлопот и неприятностей.

Начинать новые и важные дела — удачи не будет.

Отправляться в дальний путь — в дороге будет много препятствий.

Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в конце этой недели в Украине. В выходные дни — 14-15 октября — ожидаются наиболее тёплые дни.