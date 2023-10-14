День Параскеви: не робіть це 14 жовтня, щоб не довелося багато плакати

На Параскеву жінки молилися святій про вдале заміжжя

Згідно з народним календарем, 14 жовтня 2023 року припадає на День Параскеви, цього дня православна церква вшановує святу Параскеву Сербську, яка народилася в 11 столітті в місті Єпіваті (нині Туреччина), на березі Мармурового моря.

День Параскеви — старовинне народне свято, коли приходить характерна осіння атмосфера, що супроводжується дощем, брудом та зруйнованими дорогами. Зазвичай у цей день практично ніколи не буває сухо, йде дощ, а природа переходить в осіннє бездоріжжя.

На Параскеву жінки молилися святій, просивши вдалого шлюбу. Всіх, хто звернеться до святої молитвою, вона почує та допоможе забезпечити сімейне щастя та здоров’я.

Цього дня на святковому столі традиційно готували кашу зі свіжозібраної пшениці, із лляною олією. Вважалося, що ті, хто спробує цю страву, може розраховувати на достаток та гармонію у стосунках із близькими.

Що не можна робити 14 жовтня

Гучно сміятись, вживати алкоголь — доведеться багато лити сліз.

В’язати, шити, прати, прибиратися. Особливо жінкам — з’явиться безліч клопотів та неприємностей.

Починати нові та важливі справи — удачі не буде.

Вирушатиме в далеку дорогу — у дорозі буде багато перешкод.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода наприкінці цього тижня в Україні. У вихідні дні — 14-15 жовтня — очікуються найтепліші дні.