Не делайте это на Ефимия Осеннего 15 октября, если не хотите прожить в нищете
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В этот день вся природа переходит к зимнему времени
В воскресенье, 15 октября 2023 года, отмечается народный праздник, известный как Ефимов день, а также церковный день, посвященный памяти Евфимия Солунского — православного святого, иеродиакона, аскета, который до пострига носил имя Никита.
15 октября также было известно как День Ефимия Осеннего. Наши предки верили, что в этот день природа переходит к зимнему времени: растения засыпают, насекомые и некоторые животные прячутся от холодов, ожидая прихода весны.
В традиционном обычае мужчины занимались подготовкой саней к зиме, а женщины — домашними обязанностями, такими как обработка льна, а также пряжею.
Верили, что во время Ефимова дня злые силы пытаются проникнуть в дом и мешать женским трудам: перемешивали пряжу, разрывали ткань и били посуду. Для предотвращения таких неприятностей люди освящали свои дома крестным знамением и просили святого Ефимия о защите и помощи.
Что нельзя делать 15 октября
- Ругаться, сквернословить, желать плохого другим — казанное сбудется.
- Подсчитывать финансы — весь год проживете в нищете.
- Печалиться, плакать — счастье оставит навсегда.
Ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в конце этой недели в Украине. В выходной 15 октября ожидается наиболее тёплый день.