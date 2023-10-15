Не робіть це на Єфимія Осіннього 15 жовтня, якщо не хочете прожити у злиднях

Цього дня вся природа переходить до зимового часу

У неділю, 15 жовтня 2023 року, відзначається народне свято, відоме як Єфимів день, а також церковний день, присвячений пам’яті Євфимія Солунського — православного святого, ієродиякона, аскета, який до постригу мав ім’я Микита.

15 жовтня також було відоме як День Єфимія Осіннього. Наші пращури вірили, що у цей день природа переходить до зимового часу: рослини засинають, комахи та деякі тварини ховаються від холодів, очікуючи на прихід весни.

У традиційному звичаї чоловіки займалися підготовкою саней до зими, а жінки — домашніми обов’язками, такими як обробка льону та пряжею.

Вірили, що під час Єфимового дня злі сили намагаються проникнути в оселю і заважати жіночим працям: перемішували пряжу, розривали тканину та били посуд. Для запобігання таким неприємностям люди освячували свої будинки хресним знаменням і просили святого Єфимія про захист та допомогу.

Що не можна робити 15 жовтня

Лаятися, лихословити, бажати поганого іншим — сказане здійсниться.

Підраховувати фінанси — весь рік проживете у злиднях.

Засмучуватися, плакати — щастя залишить назавжди.

Раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода наприкінці цього тижня в Україні. У вихідний 15 жовтня очікується найтепліший день.