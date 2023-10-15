Уменьшится ли помощь Украине из-за Израиля? Экстрасенс дала четкий ответ

На фоне замедления темпов военной помощи этот вопрос сейчас волнует многих украинцев

Хотя события, которые разворачиваются в Израиле, бесспорно ужасны, многих украинцев вместе с тем также волнует и собственное будущее, — не снизят ли страны Запада уровень своей поддержки Украине на фоне событий, разворачивающихся на Ближнем Востоке.

Однако причин для беспокойства нет. Об этом в интервью для "Телеграфа" рассказала экстрасенс и самая известная ведьма Украины Мария Тихая.

Она высказала мнение, что будет война Израиля и Палестины, в результате которой Израиль "наваляет" Палестине, поскольку имеет для этого достаточно, сил, денег и оружия. Более интересный момент в этой всей ситуации, по мнению Тихой, состоит в том, кто помог Палестине и откуда у нее столько ракет.

"Относительно нас, поддержка и помощь Украине не прекратится, хотя я говорила, что в октябре будет пауза, какое-то торможение с поставками, но это временно", — подчеркнула экстрасенс.

Стоит заметить, что ведьма Мария Тихая дала "Телеграфу" развернутое интервью о том, как российский президент владимир путин пользуется магией, что будет с Крымом и Херсонской областью, и когда закончится война, — обо всем этом и многом другом читайте в интервью по этой ссылке.