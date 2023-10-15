Чи зменшиться допомога Україні через Ізраїль? Екстрасенс дала чітку відповідь

На тлі уповільнення темпів військової допомоги це питання зараз хвилює багатьох українців.

Хоча події, що розгортаються в Ізраїлі, безперечно жахливі, багатьох українців водночас також хвилює і власне майбутнє, чи не зменшать країни Заходу рівень своєї підтримки Україні на тлі подій, що розгортаються на Близькому Сході.

Однак причин для занепокоєння немає. Про це в інтерв’ю для "Телеграфу" розповіла екстрасенс і найвідоміша відьма України Марія Тиха.

Вона висловила думку, що буде війна Ізраїлю та Палестини, в результаті якої Ізраїль "наваляє" Палестині, оскільки має для цього достатньо сил, грошей та зброї. Цікавіший момент у цій усій ситуації, на думку Тихої, полягає в тому, хто допоміг Палестині і звідки у неї стільки ракет.

"Щодо нас, підтримка та допомога Україні не припиниться, хоча я говорила, що у жовтні буде пауза, якесь гальмування з поставками, але це тимчасово", — наголосила екстрасенс.

Варто зауважити, що відьма Марія Тиха дала "Телеграфу" розгорнуте інтерв’ю про те, як російський президент володимир путін користується магією, що буде з Кримом і Херсонською областю, і коли закінчиться війна, — про все це і багато іншого читайте в інтерв’ю за цим посиланням.