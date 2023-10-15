Там "застрягло" дуже багато померлих: відьма розповіла, що буде з Бучею, Маріуполем та Бахмутом

На землях, де було пролито багато крові, потрібно буде проводити додаткові маніпуляції

Після звільнення від окупантів українських населених пунктів у них потрібно буде знову налагоджувати мирне життя. Але в таких містах, як Буча, Маріуполь, Бахмут, де росіяни відзначилися особливими звірствами, цей процес може мати деякі особливості.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла найвідоміша відьма України Марія Тиха. За її словами, для нормального життя на землях, де пролито багато крові, потрібно буде проводити додаткові маніпуляції.

"Бо в Бучі дуже багато померлих людей, які не проведені за межу, вони "застрягли". Плюс вони були замучені. Потрібно все це буде підчищати, їх провести. Це вже буде завдання практиків після війни", — зазначила Тиха.

При цьому Тиха наголосила, що дуже великою проблемою є ситуація, коли не можуть знайти тіло загиблої людини. "Коли немає тіла, відповідно, немає похорону. Тіло не вдається до землі, це жахливо. Душа мучиться, застряє тут, на землі, не може перейти межу ", — зазначила вона.

Водночас Тиха пояснила, як вийти з такої ситуації. "Тут потрібні на допомогу практики — некроманти, які можу провести людину за межу, допомогти їй перейти та упокоїтися", — наголосила вона.

Повний текст інтерв’ю читайте у матеріалі на сайті "Телеграф": "Я поки не відчуваю смерті путіна": відьма Марія Тиха.