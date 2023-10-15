Там "застряло" очень много усопших: ведьма рассказала, что будет с Бучей, Мариуполем и Бахмутом

На землях, где пролито много крови, нужно будет проводить дополнительные манипуляции

После освобождения от оккупантов украинских населенных пунктов в них нужно будет снова налаживать мирную жизнь. Но в таких городах, как Буча, Мариуполь, Бахмут, где россияне отличились особенными зверствами, этот процесс может иметь некоторые особенности.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала самая известная ведьма Украины Мария Тихая. По ее словам, для нормальной жизни на землях, где пролито много крови, нужно будет проводить дополнительные манипуляции.

"Потому что в Буче очень много усопших людей, которые не проведены за черту, они "застряли". Плюс они были замучены. Нужно все это будет подчищать, их провести. Это уже будет задача практиков после войны", — отметила Тихая.

При этом Тихая подчеркнула, что очень большой проблемой является ситуация, когда не могут найти тело погибшего человека. "Когда нет тела, соответственно, нет похорон. Тело не предается земле, это ужасно. Душа мучается, застревает здесь, на земле, не может перейти черту", — отметила она.

В то же время Тихая пояснила, как выйти из такой ситуации. "Тут нужны в помощь практики — некроманты, которые могу провести человека за черту, помочь ему перейти и упокоиться", — подчеркнула она.

Полный текст интервью читайте в материале на сайте "Телеграф": "Я пока не чувствую смерти путина": ведьма Мария Тихая.

Напомним, украинская ведьма Мария Тихая утверждает, что российский президент владимир путин верит в магию.

Нагадаємо, українська відьма Марія Тиха стверджує, що російський президент володимир путін вірить у магію.