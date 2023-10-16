День Лонгина Сотника: что нельзя делать 16 октября, чтобы в дом не вошли несчастья

Нельзя в этот день долго стоять у открытого окна или двери

В понедельник, 16 октября 2023 года, по новому церковному календарю православные верующие отмечают праздник памяти святого мученика Лонгина Сотника, которого считают покровителем охотников. Преподобный Лонгин был на посту у Креста и Гроба Господня, и в народной вере его роль заключалась в охране священного места от потусторонних сил.

В старину Лонгин Сотник был представлен как покровитель семей и страж от злых духов. В православной традиции верующие вспоминают о нем и приносят молитвы, прося избавления от различных недугов и нахождения гармонии в семейных делах.

В этот день охотники отправлялись в леса, так как считалось, что Лонгин благоволил им. Верили люди, что святой наделял их острым зрением и великой ловкостью, чтобы успешно охотиться на добычу.

Советовали в этот день не оставлять двери открытыми, чтобы избежать возможности вторжения нечистой силы, бед и несчастий в дом. В связи с этим также не рекомендовалось долго находиться около открытых окон или дверей.

Что нельзя делать 16 октября

Ругаться — грусть и злоба приведут к длительному несчастью.

Ходить женщинам в лес — лесной дух утащит к себе в жилище.

Смотреть на небо, когда выходите из жилища — к ненастью.

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