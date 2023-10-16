День Лонгина Сотника: що не можна робити 16 жовтня, щоб до оселі не ввійшли нещастя

Не можна цього дня довго стояти біля відкритого вікна чи дверей

У понеділок, 16 жовтня 2023 року, за новим церковним календарем православні віряни відзначають свято пам’яті святого мученика Лонгина Сотника, якого вважають покровителем мисливців. Преподобний Лонгин був на посту у Хреста та Гробу Господнього, і в народній вірі його роль полягала в охороні священного місця від потойбічних сил.

За старих часів Лонгин Сотник був представлений як покровитель сімей і сторож від злих духів. У православній традиції віряни згадують про нього і приносять молитви, просячи позбавлення від різних недуг і знаходження гармонії в сімейних справах.

Цього дня мисливці вирушали до лісів, бо вважалося, що Лонгин благоволив їм. Вірили люди, що святий наділяв їх гострим зором і великою спритністю, щоб успішно полювати на здобич.

Радили у цей день не залишати двері відчиненими, щоб уникнути можливості вторгнення нечистої сили, бід та нещасть до будинку. У зв’язку з цим також не рекомендувалося довго перебувати біля відчинених вікон чи дверей.

Що не можна робити 16 жовтня

Лаятися — смуток та злість призведуть до тривалого нещастя.

Ходити жінкам у ліс — лісовий дух потягне до себе в оселю.

Дивитися на небо, коли виходите з житла — до негоди.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023 року. Цей місяць приніс українцям дев’ять вихідних днів та 22 — робочих.