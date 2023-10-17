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День пророка Осия: сделаете это 17 октября — и привлечете множество проблем

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Праздник "День Осия Колесника" отмечается в 2023 году 17 октября (ранее 30 октября)
Праздник "День Осия Колесника" отмечается в 2023 году 17 октября (ранее 30 октября). Фото Freepik

В этот день спешили снять с телег колеса, чтобы сохранить их до следующей весны

Во вторник, 17 октября по новоюлианскому календарю (ранее 30 октября) в православии отмечается память пророка Осии. Пророк Осия был известен своей способностью обращать язычников к вере и был весьма набожным человеком, преданным Иисусу Христу.

В это день в старину наши предки готовили сани к зиме. Это было символическим завершением летнего сезона и началом зимнего. Крестьяне торопились снять колеса с телег, чтобы сохранить их в хорошем состоянии до следующей весны. Поэтому в народе святого Осия прозвали "Колесником".

В народный праздник хозяйки выносили матрасы, подушки и остальное постельное белье на улицу. Верили, что ветер этого дня заберет с собой из этих вещей весь негатив.

Полагались и на погодные приметы. К примеру, если кошка 17 октября крепко спит, это означает, что в ближайшие дни ожидается теплая погода. Если же куры и утки тревожатся, стоит ожидать дождливую погоду.

Что нельзя делать 17 октября

  • Начинать новые дела и рассказывать о своих успехах — придет череда проблем.
  • Подбирать найденные вещи — заберете чужой негатив.
  • Брать деньги в долг — в финансовом плане начнутся проблемы.

Ранее мы опубликовали календарь выходных на октябрь 2023. Этот месяц принес украинцам девять выходных дней и 22 — рабочих.

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#Традиции #Праздники #Запреты #Церковные праздники