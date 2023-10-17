День пророка Осія: зробите це 17 жовтня - і притягнете безліч проблем

Цього дня поспішали зняти з віз колеса, щоб зберегти їх до наступної весни

У вівторок, 17 жовтня, за новоюліанським календарем (раніше 30 жовтня) у православ’ї відзначається пам’ять пророка Осії. Пророк Осія був відомий своєю здатністю звертати язичників до віри і був дуже побожною людиною, відданою Ісусу Христу.

Цього дня у давнину наші пращури готували сани до зими. Це було символічним завершенням літнього сезону та початком зимового. Селяни поспішали зняти колеса з возів, щоб зберегти їх у доброму стані до наступної весни. Тож у народі святого Осія прозвали "Колесником".

У народне свято господині виносили матраци, подушки та іншу постільну білизну надвір. Вірили, що вітер цього дня забере із собою з цих речей весь негатив.

Покладалися і на погодні прикмети. Наприклад, якщо кішка 17 жовтня міцно спить, це означає, що найближчими днями очікується тепла погода. Якщо ж кури та качки тривожаться, варто чекати на дощову погоду.

Що не можна робити 17 жовтня

Починати нові справи та розповідати про свої успіхи — настане низка проблем.

Підбирати знайдені речі — заберете чужий негатив.

Брати гроші у борг — у фінансовому плані почнуться проблеми.

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