День апостола Луки: не делайте это 18 октября, чтобы не утратить деньги и любовь

Девушки в этот день гадали о суженом, "раздевая" луковицу

Согласно новому церковному календарю, 18 октября (ранее 31 октября) в православных храмах будет посвящено памяти святого апостола Луки, известного как евангелист и первый художник-иконописец. В народном календаре этот день также называют Луковым.

В давние времена, из-за созвучия с именем святого, особое внимание уделяли репчатому луку и его целебным качествам. Например, использовали его для натирания больных мест, а вода, окрашенная шелухой, применялась для укрепления и поддержания здоровья волос.

Для поддержания здоровья и удачи, каждый в этот день обязательно должен был съесть луковицу. Девушки гадали на будущего жениха, "раздевая" лук. Чем плотнее была "одежка" на этом овоще, тем дольше им приходилось ждать своего суженого.

Празднование в честь святого Луки всегда придавалось семейному характеру. Обычно христиане начинали с посещения церкви, где зажигали свечи и возносили молитвы святому апостолу. Его просили об исцелении от болезней, обращались с просьбами о помощи в воспитании детей и восстановлении отношений между супругами.

Что нельзя делать 18 октября

Давать деньги в долг — не вернутся обратно.

Одалживать соль — с ней можно передать и финансовое благополучие, и семейный покой, и любовь.

Делать предложение руки и сердца — союз может быстро распасться.

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