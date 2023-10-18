День апостола Луки: не робіть це 18 жовтня, щоб не втратити гроші та кохання

Дівчата цього дня ворожили про судженого, "роздягаючи" цибулину

Згідно з новим церковним календарем, 18 жовтня (раніше 31 жовтня) у православних храмах буде присвячене пам’яті святого апостола Луки, відомого як євангеліст та перший художник-іконописець. У народному календарі цей день також називають Луковим.

У давнину особливу увагу приділяли цибулі та її цілющим якостям. Наприклад, використовували її для натирання хворих місць, а вода, пофарбована лушпинням, застосовувалася для зміцнення та підтримки здоров’я волосся.

Для підтримки здоров’я та удачі, кожен у цей день обов’язково мав з’їсти цибулину. Дівчата ворожили на майбутнього нареченого, "роздягаючи" цибулю. Чим щільнішим був "одяг" на цьому овочі, тим довше їм доводилося чекати свого судженого.

Святкування на честь святого Луки завжди надавалося сімейному характеру. Зазвичай християни починали з відвідин церкви, де запалювали свічки та підносили молитви святому апостолу. Його просили про зцілення від хвороб, зверталися з проханнями про допомогу у вихованні дітей та відновлення стосунків між подружжям.

Що не можна робити 18 жовтня

Давати гроші в борг — не повернуться назад.

Позичати сіль — з нею можна передати і фінансове благополуччя, і сімейний спокій, і кохання.

Робити пропозицію руки та серця — союз може швидко розпастися.

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