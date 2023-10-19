Что нельзя делать в Иванов день 19 октября, если не хотите навлечь на себя и семью несчастья

На Руси в этот день провожали осень и встречали зиму

В этот день по новому церковному календарю отмечается народный праздник Иванов день. 19 октября (раньше 1 ноября) православные верующие вспоминают важные события, связанные с перенесением мощей преподобного Иоанна Рыльского, покровителя болгар.

Обычно в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого момента начинались настоящие морозы. Также внимательно следили за погодой: если шел снег и было холодно, то следующая весна обещала быть поздней и холодной; если наступала оттепель, то весна предвещала быть теплой.

В Иванов день наши предки готовили разнообразные угощения, включая блюда из курицы. Особой популярностью в те дни пользовались круглые пироги, приготовленные из слоеного теста и начиненные куриным мясом. Наши предки также готовили выпечку с начинкой из капусты и мяса.

Что нельзя делать 19 октября

Стирать вещи — можно навлечь на семью несчастье.

Долго проветривать комнаты — в дом может зайти горе.

Проявлять скупость — лишишься денег.

Ссориться и конфликтовать — семь бед придет.

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