Що не можна робити в Іванів день 19 жовтня, якщо не хочете накликати на себе і сім'ю нещастя

На Русі цього дня проводили осінь та зустрічали зиму

Цього дня за новим церковним календарем відзначається народне свято Іванів день. 19 жовтня (раніше 1 листопада) православні віряни згадують важливі події, пов’язані з перенесенням мощів преподобного Іоанна Рильського, покровителя болгар.

Зазвичай в Іванів день проводжали осінь та зустрічали зиму. З цього моменту розпочиналися справжні морози. Також уважно стежили за погодою: якщо йшов сніг і було холодно, то наступна весна обіцяла бути пізньою та холодною; якщо настала відлига, то весна віщувала бути теплою.

В Іванів день наші пращури готували різноманітні частування, включаючи страви з курки. Особливою популярністю в ті дні користувалися круглі пироги, виготовлені з листкового тіста та начинені курячим м’ясом. Наші пращури також готували випічку з начинкою з капусти та м’яса.

Що не можна робити 19 жовтня

Прати речі — можна накликати на сім’ю нещастя.

Довго провітрювати кімнати – до хати може зайти горе.

Проявляти скупість — втратиш гроші.

Сваритися та конфліктувати — сім бід прийде.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023. Цей місяць приніс українцям дев’ять вихідних днів та 22 — робочих.