Не делайте это в Артемьев день 20 октября, чтобы не "вытряхнуть" свою удачу

В этот день начинали квасить капусту, а святому молились за военных

Согласно народному календарю, в эту пятницу отмечается Артемьев день, праздник, в который православная церковь по новоюлианскому календарю почитает память Артемия Антиохийского, христианского святого IV века.

В соответствии с традициями, наши предки начинали утро этого дня с молебнов в церкви. Дома также зажигали свечи. В Артемьев день обычно молились за военных, чтобы выразить им уважение за их опасную службу. Им дарили подарки и почитали как настоящих героев.

20 октября также полагалось квасить капусту и готовить из нее другие вкусные блюда. На столе должна была быть капуста в любом виде – тушеная, жареная, в салатах, а также квашеная или соленая.

Что нельзя делать 20 октября

Оставлять открытыми окна и двери — нечисть проникнет в дом.

Вытряхивать подушки и одеяла — не только пыль, но и удачу "вытряхните".

Делать предложение руки и сердца, праздновать свадьбы — союз будет несчастным и недолгим.

Ссориться — наладить отношения в ближайшем будущем не получится.

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