Не робіть це в Артем’єв день 20 жовтня, щоб не "витрусити" свою удачу

Цього дня починали квасити капусту, а святому молилися за військових

Згідно з народним календарем, цієї п’ятниці відзначається Артем’єв день, свято, в яке православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам’ять Артемія Антіохійського, християнського святого IV століття.

Відповідно до традицій, наші предки розпочинали ранок цього дня з молебнів у церкві. Вдома також запалювали свічки. В Артем’єв день зазвичай молилися за військових, щоб висловити їм повагу за їхню небезпечну службу. Їм дарували подарунки та шанували як справжніх героїв.

20 жовтня також потрібно було квасити капусту і готувати з неї інші смачні страви. На столі мала бути капуста в будь-якому вигляді – тушкована, смажена, в салатах, а також квашена або солона.

Що не можна робити 20 жовтня

Залишати відчиненими вікна та двері — нечисть проникне до оселі.

Витрушувати подушки і ковдри — не тільки пил, а й удачу "витрусите".

Робити пропозицію руки та серця, святкувати весілля — союз буде нещасним і недовгим.

Сваритися — налагодити стосунки найближчим часом не вдасться.

Раніше ми опублікували календар вихідних на жовтень 2023. Цей місяць приніс українцям дев’ять вихідних днів та 22 — робочих.