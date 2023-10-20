Гладиолусы не прорастут до самой весны: как правильно хранить луковицы

В следующем сезоне гладиолусы вновь порадуют своей красотой

Гладиолусы не переносят морозы и поэтому клубни этих цветов нужно обязательно выкапывать, как и некоторые другие растения на участке. Желательно успеть сделать это до наступления морозов.

Выкапывать гладиолусы начинают в начале октября и делают это до серьезных морозов. Цветку нужно около 40 дней после цветения, чтобы его луковица полноценно созрела. Основной показатель — вид надземной части цветка. Она должна отмереть и пожелтеть.

Если получилось так, что луковицы выкопали раньше времени, нужно уделить особое внимание их правильному хранению зимой.

Перед отправкой луковиц на хранение их рекомендуют выдержать в темно-вишневом растворе марганцовки 30 минут. После обработки луковицы необходимо просушить.

Сложите луковицы в тряпичный мешок или капроновый чулок и оставьте в подвешенном состоянии примерно на 2 – 3 недели при комнатной температуре.

Просушенные луковицы следует сложить в бумажный пакет и хранить в сухом подвале. Или же можно положить луковицы гладиолуса в ящик для овощей в холодильнике.

Оптимальная температура для хранения гладиолусов составляет +5 – +6 градусов. Тогда луковицы не прорастут и сохранятся до весны.

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