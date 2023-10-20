Гладіолуси не проростуть аж до весни: як правильно зберігати цибулини

У наступному сезоні гладіолуси знову потішать своєю красою

Гладіолуси не переносять морози і тому бульби цих квітів обов’язково потрібно викопувати, як і деякі інші рослини на ділянці. Бажано встигнути зробити це до морозів.

Викопувати гладіолуси починають на початку жовтня та роблять це до серйозних морозів. Квітці потрібно близько 40 днів після цвітіння, щоб її цибулина повноцінно дозріла. Основний показник – вид надземної частини квітки. Вона має відмерти та пожовтіти.

Якщо вийшло так, що цибулини викопали раніше часу, потрібно приділити особливу увагу їхньому правильному зберіганню взимку.

Перед відправкою цибулин на зберігання їх рекомендують витримати у темно-вишневому розчині марганцівки 30 хвилин. Після обробки цибулини потрібно просушити.

Складіть цибулини в мішок з тканини або капронові панчохи та залиште у підвішеному стані приблизно на 2-3 тижні при кімнатній температурі.

Просушені цибулини слід скласти у паперовий пакет і зберігати у сухому підвалі. Або ж можна покласти цибулини гладіолуса в ящик для овочів у холодильнику.

Оптимальна температура зберігання гладіолусів становить +5 – +6 градусів. Тоді цибулини не проростуть і збережуться до весни.

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