Что нельзя делать 21 октября, если не хотите провести весь следующий год в неудачах

Если к этому дню зайцы меняют свой окрас, это предвещает очень быстрый приход зимы

В эту субботу в народе отмечается Илларионов день, а православная церковь по новоюлианкому календарю 21 октября (ранее 3 ноября) чтит память трех святых Илларионов: Меглинского, Гдовского и известного религиозного деятеля Иллариона Великого.

В этот день в старину обычно выпадал снег, и поэтому наши предки отправлялись в дорогу с особой осторожностью. По поверьям, если зайцы уже меняли свой окрас, это означало, что зима придет очень скоро.

Одним из главных обычаев, придерживавшихся 21 октября, было увлечение рукоделием. Каждая женщина обязательно вязала, шила или вышивала. Поздним вечером молодые девушки собирались вместе, где весело проводили время, общались, рукодельничали, обсуждали свои будущие планы и даже исполняли песни.

Что нельзя делать 21 октября

Планировать и совершать поездки — в пути ждут несчастья.

Принимать подарки от малознакомых людей — могут передать свои проблемы.

Ссориться с родными и близкими — ссора может превратиться в затяжной конфликт.

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