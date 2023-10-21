Що не можна робити 21 жовтня, якщо не хочете провести весь наступний рік у невдачах

Якщо до цього дня зайці змінюють своє забарвлення, це віщує дуже швидкий прихід зими

Цієї суботи в народі відзначається Іларіонів день, а православна церква за новоюліанським календарем 21 жовтня (раніше 3 листопада) вшановує пам’ять трьох святих Іларіонів: Меглинського, Гдовського та відомого релігійного діяча Іларіона Великого.

В цей день у давнину зазвичай випадав сніг, і тому наші предки вирушали в дорогу з особливою обережністю. За повір’ям, якщо зайці вже змінювали своє забарвлення, це означало, що зима прийде дуже скоро.

Однією із головних звичаїв, яких дотримувалися 21 жовтня, було захоплення рукоділлям. Кожна жінка обов’язково в’язала, шила чи вишивала. Пізнього вечора молоді дівчата збиралися разом, де весело проводили час, спілкувалися, рукоділили, обговорювали свої майбутні плани і навіть виконували пісні.

Що не можна робити 21 жовтня

Планувати та здійснювати поїздки — у дорозі чекають нещастя.

Приймати подарунки від малознайомих людей — можуть передати свої проблеми.

Сваритися з рідними та близькими — сварка може перетворитися на затяжний конфлікт.

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