Дмитриевская поминальная суббота 2023: что категорически нельзя делать в этот день

В этом году праздник припадает на 21 октября

У Дмитриевской родительской субботы, согласно церковному календарю, нет фиксированной даты, она отмечается в субботу перед тем, как веряне поминают великомученика Димитрия Солунского. Ранее этот день припадал на начало ноября, теперь, по новому церковному календарю, отмечают его 21 октября.

Традиции на Дмитриевскую субботу

По верованиям наших предков считалось, что в этот день души умерших родных прилетают на кладбища в образе птиц. Соответственно люди шли на места захоронения и несли угощения для пташек-душ. На могилы в этот день принято класть горсти зерна или поминальную кутью. Также считалось, что птицы-души прилетали в те места, где человек любил бывать при жизни, навещают родных, близких и детей, наблюдают за ними с высоты.

В этот день было принято готовить блины, которые предваряли поминальному обеду. Снимая со сковороды первый блин, надо обязательно сказать: "Помяни, Господи, честных родителей".

Что нельзя делать в Дмитриевскую родительскую субботу

Наши предки считали, что в этот день нельзя ругаться, обижать людей и обижаться самим. День советуют провести в тишине и покое, думая об усопших родственниках, и молясь за их души.

Также под запретом в этот день шумные развлечения и гулянки. Запрещено употреблять алкоголь, кроме церковного вина в небольшом количестве.

Считается, что в этот день не следует запирать днем дверь на ключ, она должна оставаться открытой.

В этот день нельзя гасить свечу, которая была зажжена в память о усопших — она должна догореть сама.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нельзя делать 21 октября, если не хотите провести весь следующий год в неудачах. В эту субботу в народе отмечается Илларионов день.