День Аверкия 22 октября: что не стоит делать, чтобы не покинуло финансовое благополучие

В старину с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов

В воскресенье, 22 октября согласно новому церковному календарю (ранее 4 ноября), христианами отмечается день святого Аверкия. Он проживал в городе Ерополь (в древности современный турецкий город Памуккале) во втором веке, где он занимал пост епископа.

С этого дня ждали прихода настоящей зимней стужи. Наши предки полагали, что если осенью был обильный урожай, то зима обещала быть холодной и суровой. Кроме того, в этот день пытались устроить свадьбу, поскольку верили, что тогда у семейной пары сложится счастливая судьба.

В день Аверкия завершались сезонные строительные проекты. Каменщики, плотники, маляры и другие рабочие завершали свою работу и возвращались домой к своим родным.

Что нельзя делать 22 октября

Отправляться в дальний путь — дорога может закончиться печально.

Заниматься домашней уборкой, ремонтом — к несчастьям.

Рукодельничать — быстро придет в негодность.

Отказывать в помощи нуждающимся — надолго покинет финансовое благополучие.

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