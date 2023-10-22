День Аверкия 22 октября: что не стоит делать, чтобы не покинуло финансовое благополучие
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 641
В старину с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов
В воскресенье, 22 октября согласно новому церковному календарю (ранее 4 ноября), христианами отмечается день святого Аверкия. Он проживал в городе Ерополь (в древности современный турецкий город Памуккале) во втором веке, где он занимал пост епископа.
С этого дня ждали прихода настоящей зимней стужи. Наши предки полагали, что если осенью был обильный урожай, то зима обещала быть холодной и суровой. Кроме того, в этот день пытались устроить свадьбу, поскольку верили, что тогда у семейной пары сложится счастливая судьба.
В день Аверкия завершались сезонные строительные проекты. Каменщики, плотники, маляры и другие рабочие завершали свою работу и возвращались домой к своим родным.
Что нельзя делать 22 октября
- Отправляться в дальний путь — дорога может закончиться печально.
- Заниматься домашней уборкой, ремонтом — к несчастьям.
- Рукодельничать — быстро придет в негодность.
- Отказывать в помощи нуждающимся — надолго покинет финансовое благополучие.
Ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине одновременно в двух областях будут совершенно разные погодные условия. Прогнозируется ощутимая разница температур.