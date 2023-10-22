День Аверкія 22 жовтня: що не варто робити, щоб не залишило фінансового благополуччя

У давні часи з цього дня очікували настання справжніх зимових холодів

У неділю, 22 жовтня, згідно з новим церковним календарем (раніше 4 листопада), християнами відзначається день святого Аверкія. Він проживав у місті Єрополь (в давнину сучасне турецьке місто Памуккале) у другому столітті, де він обіймав посаду єпископа.

З цього дня чекали на прихід справжньої зимової холоднечі. Наші предки вважали, що якщо восени був рясний урожай, то зима обіцяла бути холодною та суворою. Крім того, цього дня намагалися влаштувати весілля, оскільки вірили, що тоді сімейна пара матиме щасливу долю.

У день Аверкія завершувалися сезонні будівельні проєкти. Муляри, теслярі, маляри та інші робітники завершували свою роботу та поверталися додому до своїх рідних.

Що не можна робити 22 жовтня

Вирушати в далеку дорогу — дорога може закінчитися сумно.

Займатися домашнім прибиранням, ремонтом — на нещастя.

Займатись рукодільництвом — швидко стане непридатним.

Відмовляти в допомозі нужденним — надовго залишить фінансове благополуччя.

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