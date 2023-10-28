Кузьмина поминальная суббота 28 октября: что строго нельзя делать в этот день

Важный день, когда мы поминаем наших близких, ушедших из этой жизни

Вслед за Дмитриевской родительской субботой в этом месяце пришла Кузьмина. Поскольку церковь перешла на новый календарь, этот поминальный день, который раньше отмечался в ноябре, в 2023 году выпадает на 28 октября.

В Кузьмину поминальную субботу христиане почитают память о своих предках, ушедших в иной мир, возносят молитвы о спокойствии их душ и посещают могилы, чтобы выразить свое почтительное уважение. Обычно люди посещают церковь, чтобы зажечь свечу в память об ушедшем. В родительские субботы в церквях проводятся богослужения и панихиды.

Вечером приготовьте ужин и соберитесь вместе с семьей, чтобы вспомнить о тех, кто уже ушел из нашего мира. В поминальную субботу, как правило, оказывают помощь нуждающимся. Стоит помнить, что, согласно старинному правилу, просьбы тех, кому требуется помощь, не следует игнорировать, чтобы не разозлить души покойных.

Что нельзя делать 28 октября

громко смеяться

проводить громкие праздники

употреблять алкоголь

танцевать и слушать музыку

ругаться

ссориться

желать другим зла

Ранее мы писали, какой погоды ждать в конце октября украинцам. К примеру, 28 октября дожди охватят уже каждую область нашей страны.