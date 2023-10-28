Кузьміна поминальна субота 28 жовтня: що суворо не можна робити цього дня

Важливий день, коли ми згадуємо наших близьких, які пішли з цього життя

Слідом за Дмитрівською батьківською суботою цього місяця прийшла Кузьміна. Оскільки церква перейшла на новий календар, цей поминальний день, який раніше відзначався у листопаді, у 2023 році випадає на 28 жовтня.

У Кузьміну поминальну суботу християни вшановують пам’ять про своїх предків, які пішли в інший світ, підносять молитви про спокій їхніх душ і відвідують могили, щоб висловити свою шанобливу повагу. Зазвичай люди відвідують церкву, щоб запалити свічку на згадку про того, хто пішов. У батьківські суботи у церквах проводяться богослужіння та панахиди.

Увечері приготуйте вечерю і зберіться разом із сім’єю, щоб згадати тих, хто вже пішов із нашого світу. У поминальну суботу, як правило, надають допомогу нужденним. Варто пам’ятати, що згідно зі старовинним правилом, прохання тих, кому потрібна допомога, не слід ігнорувати, щоб не роздратувати душі покійних.

Що не можна робити 28 жовтня

голосно сміятися

проводити гучні свята

вживати алкоголь

танцювати та слухати музику

лихословити

сваритися

бажати іншим зла

Раніше ми писали, на яку погоду чекати наприкінці жовтня українцям. Наприклад, 28 жовтня дощі охоплять кожну область нашої країни.