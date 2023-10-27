Україна переходить на зимовий час: навіщо ми щороку переводимо годинник

Переклад часу відбудеться рівно о 4:00 на годину тому

Вже за кілька днів, 29 жовтня, Україна переходить на зимовий час, але далеко не всі знають, навіщо щороку двічі ми переводимо стрілки годинника. Причина проста і банальна – економія енергії.

Переведення годинника двічі на рік здійснюється згідно з постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України". Так, у березні українці переводять стрілки на годину вперед, переходячи на літній час, а в останню неділю жовтня – на годину назад, переходячи на зимовий час.

Вперше перекладати годинник запропонували 1784 року. Посол США у Франції Бенджамін Франклін ухвалив таке рішення з метою економії свічок. Водночас винахід переходу на літній час надають англійцю Вільяму Віллетту.

Переведення годинника на літній час робиться на те, щоб люди могли починати день раніше і довше працювати. На зимовий час переводять через короткий світловий день. Зменшення часу влітку та збільшення взимку необхідно для того, щоб люди могли довше працювати та менше використовувати штучне освітлення.

Зазначимо, що в Україні розглядали питання про відмову від переходу на літній час та назад. Проте у цьому випадку є деякі нюанси. Відстань між західними та східними областями надто велика і тоді через це неможливо всій країні жити в одному часовому поясі. Тобто, за умовою постійного зимового часу у східних областях сонце сходитиме о 3:00, а темнітиме приблизно о 20:00. Якщо залишити літній час і не переходити на зимовий, то в західній частині країни схід сонця буде о 9-й годині ранку. Таким чином на роботу та школу доведеться йти по темряві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що потрібно знати про перехід на зимовий час, а також про переведення годинників на комп’ютерах та телефонах. У деяких випадках час перевести потрібно буде самостійно.