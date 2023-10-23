Перехід на зимовий час в Україні: коли і куди переводимо стрілки годинника

Традиційна зміна стрілок випадає на 29 жовтня

Двічі на рік українці пересувають стрілки годинника, хоча необхідність такої традиції піддається критиці. Перехід на зимовий час здійснюється наприкінці жовтня.

"Телеграф" розповідає, коли, о которій та в який бік потрібно пересунути стрілки годинника восени 2023 року. Дискусія навколо цієї теми продовжується, але офіційно перехід на зимовий час не скасовано.

Звичка переводити годинник в Україні сформувалася ще за часів СРСР, а вперше такий маневр провернули 1981 року. З 1996 року в нашій країні дійсна урядова постанова "Про порядок обчислення часу на території України". Вважається, що перехід на зимовий час допоможе ефективніше використовувати світловий день і заощадити електроенергію.

Коли переводимо годинник на зимовий час

Переведення годинників восени здійснюється в останню неділю жовтня. В 2023 році українці переведуть годинник на зимовий час 29 жовтня. Зробити це потрібно о 4:00 за київським часом. Стрілки годинника пересувають назад, тож ви додасте собі одну годину сну.

Більшість сучасних гаджетів, включаючи телефони та комп’ютери, автоматично оновлять час, щоб він був актуальним. Переведення годинника здійсниться, навіть якщо інтернет не буде підключений. Для цього, як писав "Телеграф", зайдіть в налаштування меню "Дата та час" й активуйте автоматичну зміну часу.