Чи переведеться телефон на зимовий час без інтернету: що треба перевірити

Потрібно заздалегідь перевірити налаштування вашого пристою

Цього місяця Україна вчергове перейде на зимовий час. Більшість сучасних гаджетів переводять час автоматично, проте тут слід врахувати деякі нюанси.

Як відомо, перехід на зимовий час проводиться щороку в останню неділю жовтня. У 2023 році це відбудеться 29 жовтня о 04:00 за київським часом.

Як правило, смартфони та комп'ютери самостійно переводять час на годину назад без втручання людини. Мобільні пристрої під керування операційних систем Android та iOS зроблять це автоматично.

Варто зазначити, що переведення годинника відбудеться навіть у тому випадку, якщо ваш гаджет не підключений до інтернету. Потрібно лише заздалегідь перевірити в налаштуваннях меню "Дата та час", щоб упевнитись, що на смартфоні встановлено автоматичне виставлення часу.

Інша справа, якщо у вас кнопковий телефон, який не зможе перевести годинник сам. Для цього потрібно зайти в налаштування й у відповідному меню перевести годинник.

На комп'ютерах також час переводиться автоматично. В операційній системі Windows годинник буде переведено під час її запуску.

Також слід зазначити, що у випадку відсутності інтернету взнати точний час і дату можна, набравши на мобільному телефоні комбінацію *160# і натиснувши кнопку виклику. Цю послугу надають всі оператори мобільного зв'язку.

Нагадаємо, в Україні вчергове запропонували скасувати перехід на зимовий час. Ініціатори назвали важливу причину, чому це потрібно зробити.