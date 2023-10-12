Переведется ли телефон на зимнее время без интернета: что нужно проверить

Необходимо заранее проверить настройку вашего устройства

В этом месяце Украина в очередной раз перейдет на зимнее время. Большинство современных гаджетов переводят время автоматически, однако здесь следует учесть некоторые нюансы.

Как известно, переход на зимнее время производится ежегодно в последнее воскресенье октября. В 2023 году это произойдет 29 октября в 04:00 по Киеву.

Как правило, смартфоны и компьютеры самостоятельно переводят время на час назад без вмешательства человека. Мобильные устройства под управлением операционных систем Android и iOS сделают это автоматически.

Следует отметить, что перевод часов произойдет даже в том случае, если ваш гаджет не подключен к интернету. Необходимо лишь предварительно проверить в настройках меню "Дата и время", чтобы убедиться, что на смартфоне установлена автоматическая смена времени.

Другое дело, если у вас кнопочный телефон, который не сможет перевести часы сами. Для этого нужно зайти в настройки и в соответствующем меню перевести часы.

На компьютерах также время переводится автоматически. В операционной системе Windows часы будут переведены при запуске.

Также следует отметить, что в случае отсутствия интернета узнать точное время и дату можно, набрав комбинацию *160# на мобильном телефоне и нажав кнопку вызова. Эта услуга предоставляется всеми операторами мобильной связи.

Напомним, в Украине в очередной раз предложили отменить переход на зимнее время. Инициаторы назвали важную причину, почему это нужно сделать.