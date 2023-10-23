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Переход на зимнее время в Украине: когда и куда переводим стрелки часов

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Украина переходит на зимнее время
Украина переходит на зимнее время. Фото Freepik

Традиционная смена стрелок выпадает на 29 октября

Дважды в год украинцы передвигают стрелки часов, хотя необходимость такой традиции поддается критике. Переход на зимнее время осуществляется в конце октября.

"Телеграф" рассказывает, когда, во сколько и в какую сторону нужно передвинуть стрелки часов осенью 2023 года. Дискуссия вокруг этой темы продолжается, но официально переход на зимнее время не отменен.

Привычка переводить часы в Украине сформировалась еще во времена СССР, а впервые такой маневр провернули в 1981 году. С 1996 года в нашей стране действительно правительственное постановление "О порядке исчисления времени на территории Украины". Считается, что переход на зимнее время поможет более эффективно использовать световой день и сэкономить электроэнергию.

Когда переводим часы на зимнее время

Перевод часов осенью осуществляется в последнее воскресенье октября. В 2023 году украинцы переведут часы на зимнее время 29 октября. Сделать это нужно в 4:00 по Киеву. Стрелки часов передвигают назад, так что вы добавите себе один час сна.

Большинство современных гаджетов, включая телефоны и компьютеры, автоматически обновят время, чтобы оно было актуальным. Перевод часов осуществится, даже если интернет не будет подключен. Для этого, как писал "Телеграф", зайдите в настройки меню "Дата и время" и активируйте автоматическую смену времени.

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#Зимнее время #Перевод часов