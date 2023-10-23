Перехід на зимовий час: як перевести годинник на телефоні та ноутбуці

Система не завжди може переводити годинник самостійно

В Україні в ніч з 29 на 30 жовтня відбудеться переведення годинника на зимовий час. Стрілки потрібно буде перевести о 4:00 на годину назад. Розповідаємо, чи потрібно вручну переводити годинник на телефоні та комп’ютері.

Якщо у вас є механічний годинник, то ви можете встановити час вручну. Краще зробити це заздалегідь, щоб прокинутися та побачити правильний час. Що стосується електронних пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети, ноутбуки та комп’ютери, то в більшості випадків вони автоматично переходять на новий час. Однак не всі гаджети мають цю функцію.

Як перевести час на телефоні

На сьогодні пристрої на основі Android та iOS автоматично переходять на зимовий час, за умови, що встановлено автоматичну синхронізацію часу. Однак, щоб переконатися, що ваш смартфон правильно переводить годинник, перевірте налаштування в меню "Дата і час".

Якщо ви користуєтесь кнопковим телефоном, який не має доступу до Інтернету, система не зможе автоматично оновити час. У цьому випадку вам потрібно зайти в розділ "Налаштування" та вибрати відповідний пункт у меню "Дата і час", щоб вручну налаштувати перехід на зимовий час.

Як перевести час на ноутбуці, ПК

Вони автоматично коригують час. Це стосується всіх операційних систем, включаючи як Windows, так і iOS. Щоб переконатися, що функція автоматичної корекції часу активована, виконайте такі кроки: клацніть правою кнопкою миші на годиннику на панелі завдань Windows і виберіть "Налаштувати дату та час". У вікні ви побачите дві опції:

Встановлення часу автоматично. Встановлення часового поясу автоматично.

Обидва перемикачі мають бути активними.

Раніше ми писали, чи переведеться годинник на телефоні на зимовий час без підключення до інтернету. Варто заздалегідь перевірити налаштування пристрою.