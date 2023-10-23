Переход на зимнее время: как перевести часы на телефоне и ноутбуке

Система не всегда может переводить часы самостоятельно

В Украине в ночь с 29 на 30 октября произойдет перевод часов на зимнее время. Стрелки нужно будет перевести в 4:00 на один час назад. Рассказываем, необходимо ли вручную переводить часы на телефоне и компьютере.

Если у вас есть механические часы, то вы можете установить время вручную. Лучше сделать это заранее, чтобы проснуться и увидеть правильное время. Что касается электронных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры, то в большинстве случаев они переходят на новое время автоматически. Однако не все гаджеты обладают этой функцией.

Как перевести время на телефоне

На сегодня устройства на основе Android и iOS автоматически переходят на зимнее время, при условии, что установлена автоматическая синхронизация времени. Однако, чтобы удостовериться, что ваш смартфон правильно переводит часы, предварительно проверьте настройки в меню "Дата и время".

Если вы пользуетесь кнопочным телефоном, который не имеет доступа к интернету, система не сможет автоматически обновить время. В этом случае вам потребуется зайти в раздел "Настройки" и выбрать соответствующий пункт в меню "Дата и время", чтобы вручную настроить переход на зимнее время.

Как перевести время на ноутбуке, ПК

Они автоматически корректируют время. Это применимо ко всем операционным системам, включая как Windows, так и iOS. Чтобы удостовериться, что функция автоматической коррекции времени активирована, выполните следующие шаги: щелкните правой кнопкой мыши на часах на панели задач Windows и выберите опцию "Настроить дату и время". В открывшемся окне вы увидите две опции:

Установка времени автоматически. Установка часового пояса автоматически.

Оба переключателя должны быть активны.

Ранее мы писали, переведутся ли часы на телефоне на зимнее время без подключения к интернету. Стоит заранее проверить настройку вашего устройства.