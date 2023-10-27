Украина переходит на зимнее время: зачем мы каждый год переводим часы

Перевод времени произойдет ровно в 4:00 на час назад

Уже через несколько дней, 29 октября, Украина переходит на зимнее время, но далеко не все знают, зачем ежегодно два раза мы переводим стрелки часов. Причина проста и банальна — экономия энергии.

Перевод часов дважды в год осуществляется согласно постановлению Кабинета министров №509 от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". Так, в марте украинцы переводят стрелки на час вперед, переходя на летнее время, а в последнее воскресенье октября — на час назад, переходя на зимнее время.

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Посол США во Франции Бенджамин Франклин принял такое решение с целью экономии свечей. В то же время изобретение перехода на летнее время присваивают англичанину Уильяму Виллетту.

Перевод часов на летнее время делается на того, чтобы люди могли начинать день раньше и дольше работать. На зимнее время переводят из-за короткого светового дня. Уменьшение времени летом и увеличение зимой необходимо для того, чтобы люди могли дольше работать и меньше использовать искусственное освещение.

Отметим, что в Украине рассматривали вопрос об отказе от перехода на летняя время и обратно. Однако в этом случае есть некоторые нюансы. Расстояние между западными и восточными областями слишком большое и тогда из-за этого невозможно всей стране жить в одном часовом поясе. То есть, при постоянно зимнем времени в восточных областях солнце буде всходить в 3:00, а темнеть будет примерно в 20:00. Если оставить летнее время и не переходить на зимнее, то в западной части страны восход солнца будет в 9 часов утра. Таким образом на работу и школу придется идти по темноте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что нужно знать о переходе на зимнее время, а также о переводе часов на компьютерах и телефонах. В некоторых случаях время перевести нужно будет самостоятельно.